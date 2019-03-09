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أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني يصل العراق تمهيدا لزيارة روحاني

السبت 09/مارس/2019 - 08:33 م
وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
قسم الخارجي
وصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، السبت، الى العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب قناة "السومرية نيوز" فإن "وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وصل، اليوم، الى بغداد بزيارة تهدف للتمهيد لزيارة روحاني الى العراق".

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعرب، السبت، عن أمله بتوقيع اتفاقيات "قيمة وهامة" خلال زيارته للعراق، فيما أكد السفير العراقي الجديد لدى إيران سعد قنديل أن جميع الظروف مهيأة لنجاح الزيارة.

وأعلنت إيران أن الرئيس حسن روحاني قبل دعوة رسمية من الرئيس ورئيس الوزراء العراقيين لزيارة بغداد يوم الاثنين المقبل.

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