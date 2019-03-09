تعرف على 3 أمور يستحب فعلها في شهر رجب

نصح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بكثرة الذكر والاستغفار وفعل الخيرات والبعد عن المعاصي والشهوات.



وقال «جمعة» عبر صفحته على «فيسبوك» إنه هناك وظائف لشهر رجب ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها، وهي: أولًا:

- ذكر الله تعالى، «فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ»، منوهًا بأهل الله وجدوا في القرآن والسنة: كلمات أسموها بـ«الكلمات العشر الطيبات» وهي: «سبحان الله، الحمد الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله».



وأوضح: وأن الذكر السابق هذه الخمسة يسميها أهل الله بـ«الباقيات الصالحات»؛ لأنها هي التي تبقى للإنسان بعد رحيله من هذا الدكان، فبعد رحيل السكان من الدكان، تبقى الباقيات الصالحات، نورًا في القبر، وضياءً يوم القيامة، وذكرًا في الملأ الأعلى.



وأضاف: ثانيًا ترديد: أستغفر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توكلت على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم صَلِّ وسلم على سيدنا محمد وآله، وبها تتم الكلمات العشر الطيبة.



وواصل: ثالثًا: الدعاء، والمناجاة، عش مع ربك وناجه . فـ«الدعاء هو العبادة»، رابعًا: قراءة القرآن الكريم ، ولمن لا يستطيع أن يقرأ لأي سبب كان، يسمع ويتدبر القرآن.



ونوه بأن الدعاء والذكر والتلاوة، وكلها الحمد لله في القرآن والسنة، إذا عدلت نفسك على هذا أصبحت عبدًا ربانيًّا، ورأيتَ اللهَ وراء كل شيء، وعرفت أنك على الطريق الصحيح في علاقتك مع الله، ابدأ بهذا، وغير نفسك، وجدد حياتك.