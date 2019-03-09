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مرأة

أسرع رجيم لنسف دهون البطن العنيدة

السبت 09/مارس/2019 - 11:06 م
صدى البلد
لمياء الياسين
تعانى من السمنة وتراكم الدهون فى منطقة البطن والأرداف وتريدين التخلص منها برجيم سريع يمكنك إتباع الرجيم التالى يقدمه موقع بولد سكاى الهندى بجانب ممارسة الرياضة يوميا وستدهشين بالنتيجة ..

على الريق تناولى كوب من الشاى الأخضر
كوب شاي أخضر".

الإفطار:
"رغيف سن + قطع جبن قريش
بيضة مسلوقة + رغيف سن
4 ملاعق فول + طبق سلاطة خضراء خضار

الغداء:
كوسة مسلوقة أو مشوية أو مطهية على البخار
أو 3 ملاعق أرز أبيض + شريحتان من الدجاج المشوى
شريحة ستيك مشوى + 3 ملاعق مكرونة مسلوقة

العشاء:
ثمرتين فاكهة من الفاكهة

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