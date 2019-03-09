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التأمين الصحي بالشرقية يعلق على واقعة سوء معاملة المواطنين.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 11:33 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد القاضي
علق الدكتور جمال سلامة، مدير فرع التأمين الصحي بالشرقية، علي واقعة سوء معاملة مواطنين بالتأمين الصحي في الشرقية.

وقال "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": «المواطن له الأولوية لكن هذا الوقت كان فيه زحام جدًا، ولا يستحمل الأعداد الكبيرة، وتم تحويل الموظفة للتحقيق والمسئول المباشر عن المكان.. وتم اتخاذ إجراءات لتوسيع المكان، ولن يتكرر هذا الموقف مرة أخرى».

وأشار: «مركز الكبد يتلقى يوميا 500 مرض للتعامل معهم والأعداد زادت الفترة الأخيرة نتيجة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي».

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