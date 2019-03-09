مستشار الوزير: لا استثناءات في تنقية قوائم البطاقات التموينية.. فيديو

كشف الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، تفاصيل حذف غير المستحقين للدعم من بطاقات التموين، قائلا: "الدولة بكافة إداراتها تشارك فى فلترة البطاقات التموينية لـ حذف غير المستحقين للدعم".





وأضاف "مدكور" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، قائلا: "أن وزارة الداخلية شاركت بالكشف عن الأرقام القومية لأصحاب السيارات الفارهة، ووزارة التعليم كشفت عن الأرقام القومية للطلاب المسجلين في مدارس خاصة بمصروفات فوق الـ30 ألفاً.





وأشار: إلى أن البطاقات التي تقاطعت أرقامها القومية، مع الأرقام القومية المطابقة للقواعد، تم حذفها تلقائيًا، دون أي استثناء لأي فئة، سواء شرطة أو جيش، أو قضاء.





ونوه إلى أن البطاقات المحذوفة سيتم وقف نقاط البيع فقط، لكن سيستمر صرف الخبز، لحين صدور قرار جديد.