شراكات جديدة بين مصر والسعودية بقطاع العقارات

تدرس عدة شركات سعودية وخليجية دخول سوق العقارات المصري خلال الفترة المقبلة، وتبحث عن فرص لـ ضخ استثمارات بالقطاع العقاري والذي يعد الأكثر نموا بالاقتصاد المصري خلال الأعوام الأخيرة.



وتم توقيع بروتوكول تعاون بين مجموعة "الشريف يحيى" السعودية وعدة مطورين مصريين، لضخ نحو 250 مليون جنيه استثمارات خلال العام الجارى 2019 فى مشروع مول تجارى وإدارى بالشيخ زايد، بشكل مبدئي تمهيدا لتنفيذ مشروعات جديدة بعد دراسة وتحديد اتجاه الطلب بالسوق المصري.



وتدعم حكومة البلدين الاستثمارات المشتركة، خاصة بالقطاع العقارى، وأنشئت وزارة الإسكان المصرية والسعودية شركة مساهمة لتشجيع مستثمري البلدين على التعاون بالقطاع العقارى، كما أصدرت وزارة الإسكان السعودية مؤخرا برنامج لـ تشجيع السعوديين على شراء وحدات سكنية بمصر.



لفت عاكف إلى أن هذا التحالف يعد خطوة هامة سيكون لها تأثير ضخم في مجال الاستثمار والتسويق العقارى للوحدات التجارية والإدارية بمنطقة زايد و6 أكتوبر التى تشهد خطوات كبيرة لتنميتها فى الفترة الأخيرة.



وأوضح المهندس محمد عاكف مطور عقارى، والمسئول عن تسويق المشروع، أن هذا التحالف المصرى السعودي يستهدف الدخول في مجال الاستثمار والتسويق العقارى للوحدات التجارية والمكاتب والعيادات.