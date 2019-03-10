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رياضة

أحمد عادل عبد المنعم يهنئ حسام عاشور: كل سنة وأنت طيب يا مسمار

الأحد 10/مارس/2019 - 03:31 ص
عاشور وعبد المنعم
عاشور وعبد المنعم
محمد بدران
هنأ أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى المقاصة، صديقة حسام عاشور، قائد النادي الأهلي، بعيد ميلاده الـ33 الذي يحتفل به اللاعب يوم 9 مارس.

ونشر أحمد عادل عبد المنعم عبر حسابه الشخصي على انستجرام، صور برفقة عاشور وعلق قائلًا: "كل سنة وانت طيب يا مسمار".

ويحتفل حسام عاشور، بعيد ميلاده الثالث والثلاثين، لاسيما أنه من مواليد 9 مارس 1986.

"قلب الأسد" طوال مسيرته الكروية لم يلعب لغير الأهلى، وشارك فى أكثر من 500 مباراة، واتفق جميع المدربين الذين تعاقبوا على قيادة القلعة الحمراء على الثقة فيه والدفع به أساسيا،
أحمد عادل عبد المنعم يهنئ حسام عاشور: كل سنة وأنت طيب يا مسمار
أحمد عادل عبد المنعم يهنئ حسام عاشور: كل سنة وأنت طيب يا مسمار

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