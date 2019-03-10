ربة منزل تحاول الانتحار بالحبة السامة بسبب خلافات زوجية

أصيبت ربة منزل مقيمة بقرية الكوم الأخضر بحالة تسمم فسفورى إثر تناولها الحبة السامة خاصة " بتخزين الغلال " لمرورها بحاله نفسية سيئة بسبب خلافات زوجية وتم نقل المصابة لمركز السموم بمستشفى كفر الدوار العام.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة حوش عيسى المدعوة إيمان .ع.م.25 سنة ربة منزل ومقيمة قرية الكوم الأخضر بدائرة المركز للمستشفى العام مصابة "إدعاء تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة" ولا يمكن استجوابها وتم تحويلها لقسم السموم بالمستشفى العام بكفر الدوار وحجزها تحت الملاحظة.



وبسؤال زوجها قرر بتناول زوجته المذكورة قرص لمبيد حشري "خاص بحفظ الغلال، لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات زوجية بينهما.. تحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.