بدء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الثلاثين بمناسبة يوم الشهيد..فيديو

بدأت منذ قليل، فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الثلاثين بمناسبة يوم الشهيد، بتلاوة القرآن الكريم.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الندوة، والتي تتزامن مع احتفال مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد.



وتتضمن الندوة عرض فيلم عن الشهداء بالإضافة إلي تكريم عدد من المصابين وأسر الشهداء.

