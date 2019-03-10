شاهد.. لحظة القبض على كلبين هاجما طفلة بمدينتى

أنقذت العناية الإلهية وبفضل التحرك السريع من أفراد الأمن الإدارى طفلة فى عمر الزهور من براثن كلبين شرسين هاجماها أمام إحدى الفيلات داخل كمبوند مدينتى.



وكان أفراد أمن مدينتي رصدوا وجود كلبين شرسين يتجولان بمحيط طفلة كانت تلعب، على الفور تم التحرك والسيطرة على كلبين خاصة وأنهما بدون ليش، وتم التحفظ على الكلبين بحوزة أمن مدينتي.