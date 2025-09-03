سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر

شهدت مدن الجنوب بمحافظة البحر الأحمر، موجة من الأمطار الغزيرة، مساء اليوم الأربعاء، تحولت في بعض المناطق إلى سيول جارفة في عدد من الأودية الجبلية المحيطة بمراكز حلايب وشلاتين وأبو رماد.

وبحسب روايات شهود عيان، بدأت الأمطار في الهطول بشكل كثيف، مصحوبة برياح متوسطة، قبل أن تتدفق السيول من المرتفعات الجبلية نحو الأودية، وسط حالة من التأهب بين الأهالي والأجهزة التنفيذية.

وتابع مسؤولو الوحدات المحلية والأجهزة المعنية، الموقف ميدانيًا منذ اللحظات الأولى، حيث تم الدفع بفرق الطوارئ؛ للتعامل مع أي تداعيات محتملة، إلى جانب المرور على المناطق المنخفضة والأودية الأكثر عرضة لتجمع المياه.

وأكدت مصادر محلية، أن حركة السير داخل المدن لم تتأثر بشكل كبير حتى الآن، فيما تجري متابعة مستمرة للأوضاع للتأكد من سلامة المواطنين وتأمين المنشآت والخدمات الحيوية.

وتعد هذه الموجة من الأمطار والسيول، استثنائية في توقيتها، حيث اعتادت المنطقة على مثل هذه الظواهر خلال فصل الشتاء، بينما يأتي هطولها في فصل الصيف؛ كإشارة إلى تغيرات مناخية تستوجب المزيد من الاستعدادات والإجراءات الوقائية.