قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا

صوت هند رجب
صوت هند رجب
نجلاء سليمان

انطلقت فعاليات العرض الأول للفيلم الدرامي الوثائقي “صوت هند رجب”، الذي يستعيد اللحظات الأخيرة في حياة الطفلة الفلسطينية هند رجب (6 سنوات) التي قتلتها نيران الجيش الإسرائيلي في غزة مطلع عام 2024 في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.  

وشهدت السجادة الحمراء حضورًا لافتًا لنجمي هوليوود خواكين فينيكس وروني مارا، اللذين شاركا في تقديم الفيلم بوصفهما من أبرز المنتجين التنفيذيين، إلى جانب أسماء بارزة مثل براد بيت وألفونسو كوارون.

وحمل صناع الفيلم صورة الطفلة هند رجب وارتدوا اللون الأسود للتضامن مع القضية على السجادة الحمراء. 

الفيلم من إخراج التونسية كوثر بن هنية، ويعتمد أسلوبًا يجمع بين الدراما والتوثيق، حيث يستعيد تفاصيل مكالمة الطفلة هند مع الهلال الأحمر الفلسطيني وهي تستنجد قائلة: “أنا خائفة جدًا، تعالوا من فضلكم”، قبل أن تُفقد حياتها مع عائلتها في السيارة التي علقت وسط إطلاق النار.

والدة هند، وسام حمادة، عبّرت من جانبها عن أملها أن يتحول الفيلم إلى صرخة عالمية لإنهاء الحرب على غزة، مؤكدة أن ابنتها “رحلت بصوتها، لكنه سيبقى شاهدًا على معاناة الأطفال الفلسطينيين”.


ينافس الفيلم على جائزة الأسد الذهبي في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا، على أن ينتقل لاحقًا إلى مهرجان تورونتو السينمائي الدولي ضمن قسم Special Presentations يوم 7 سبتمبر.


ويرى مراقبون أن الدعم الكبير الذي يحظى به العمل من نجوم بارزين قد يسهم في تسليط الضوء العالمي على القضية الفلسطينية من خلال السينما.

فينيسيا مهرجان فينيسيا صوت هند رجب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل رئيس لجنة اللاجئين بمجلس الأساقفة الألمان

مواجهة التحديات البيئية المستقبلية

البيئة تختتم فعاليات برنامجها التوعوي الصيفي لمختلف فئات المجتمع

نهاية التعاملات.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 4 سبتمبر 2025

ختام تعاملات الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 4 سبتمبر 2025

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد