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رياضة

لجنة تفتيش من الكاف للوقوف على آخر تطورات استضافة الأمم الأفريقية في مصر

الأحد 10/مارس/2019 - 11:17 ص
شعار الكاف
شعار الكاف
عمرو الحلواني
تتواجد اليوم الأحد، لجنة تفتيش من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، فى مصر لمعاينة الملاعب المرشحة لاستضافة بطولة أمم أفريقيا المقرّر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

ومن المقرّر أن تبحث لجنة التفتيش الموقف النهائي لاستاد بورسعيد من استضافة مباريات أمم أفريقيا بعد التقرير الذي أصدره اللجنة الهندسية بوجود شرخ في مدرج باستاد بورسعيد يحتاج لوقت طويل لإصلاحه، وأوصت اللجنة في تقريرها باستبعاد استاد بورسعيد وسط محاولات بحل لهذا الأمر.

كما من المقرّر أن تقوم اللجنة بجولة تفتيشية لكافة الملاعب المرشحة لاستضافة البطولة بجانب التعرف على آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة الحدث الأفريقى الكبير.

وتشهد بطولة أفريقيا المقامة فى مصر مشاركة 24 منتخباً مقسمة علي 6 مجموعات .

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