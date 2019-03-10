برشلونة يكشف حجم إصابة ديمبلي.. ويراوغ بشأن مشاركته أمام ليون

كشف نادي برشلونة الإسباني، عن حجم إصابة اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة رايو فاليكانو مساء أمس، على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني "لا ليجا".وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، أن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب أثبتت أنه يعاني من شد طفيف في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر.وراوغ الموقع الرسمي للبارسا في بيانه، بشأن مشاركة اللاعب الفرنسي في مباراة ليون المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب "كامب نو"، مشيرًا إلى إنها ستتحدد خلال الأيام المقبلة حسب حالته.وكان ديمبلي شارك بديلًا في الشوط الثاني، قبل أن يشتكي من آلام عقب مواجهة رايو فاليكانو، والتي انتهت بفوز البلوجرانا بنتيجة 3-1.