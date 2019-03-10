محافظ الشرقية يتفقد مركز علاج الفيروسات الكبدية.. صور

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه الدكتور جمال سلامة مدير هيئة التأمين الصحي فرع الشرقية بمتابعة سير العمل بمركز علاج الفيروسات الكبدية بمدينة الزقازيق للإطمئنان على صرف علاج الفيروسات الكبدية للحالات الإيجابية والتي تبين إصابتها بالفيروس بعد أن قامت بإجراء المسح الطبي خلال حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية والتي إنطلقت في الأول من مارس الجاري وتستمر لمدة شهرين تنتهي نهاية أبريل القادم للوصول لمجتمع صحي وسليم قادر على العمل والعطاء والمشاركة في بناء مستقبل الوطن.



وأصدر المحافظ توجيهاته لمسئولي المركز بحسن إستقبال المواطنين المترددين على المركز لصرف علاج الفيروس بالمجان للمصابين متمنيًا لهم الشفاء العاجل ، مشددًا على الإلتزام بالمواعيد المحددة للحملة والتي تبدأ من الساعة الـ 9 صباحًا حتى الـ 9 مساءًا .



كما وجه المحافظ مدير هيئة التأمين الصحي بالشرقية بتوفير مكان بجوار المركز مجهز ومزود بكراسي إنتظار يليق لإستقبال المواطنين من كبار السن للحصول على الخدمة الطبية بالمجان والعمل على راحتهم ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإزالة كافة المعوقات أمام تنفيذ المبادرة الرئاسية والتي تشهد إقبالًا متزايدًا من أبناء الشرقية.