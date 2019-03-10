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رياضة

السباحة في العلالي.. نجوم ونجمات مصر يخطفون أنظار العالم بالجائزة الكبرى

الأحد 10/مارس/2019 - 12:53 م
فريدة عثمان
فريدة عثمان
عمرو الحلواني
نجح نجوم ونجمات المنتخب الوطني للسباحة فى خطف كل الأنظار إليهم خلال مشاركتهم فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى، المقامة حاليًا بمدينة دي موين الأمريكية في ولاية أيوا. 

وانتزعت فريدة عثمان بطلة مصر الميدالية البرونزية في سباق 100 متر فراشة، واحتلت عثمان المركز الثالث في الترتيب العام، بزمن قدره 59.13 ثانية، في إطار الدور النهائي لسباق 100 متر فراشة.

واستمرت بطلة مصرفى التألق في البطولة الأمريكية، بعدما حققت الميدالية الذهبية، أمس السبت، في سباق 50 متر فراشة، بعدما جاءت في المركز الأول في الترتيب العام، بزمن قدرة 25.79.

وخطف علي خلف الله، برونزية سباق 50 متر حرة، بعدما جاء في المركز الثالث، بزمن قدره 22.33 ثانية.

وتعد بطولة الجائزة الكبرى بالولايات المتحدة، واحدة من البطلوات القوية على مستوى العالم فى ظل مشاركة العديد من اللاعبين واللاعبات أصحاب المستويات الفنية القوية للغاية.

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