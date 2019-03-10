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تعليم

ننشر جداول امتحانات الدبلومات الفنية

الأحد 10/مارس/2019 - 12:56 م
صدى البلد
ياسمين بدوي
اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) بنظاميه الثلاث والخمس سنوات، للعام الحالي 2018 2019، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام.

جاء ذلك بعد عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر (الممثل الرسمي لصوت الطلبة)، للاستماع إلى ملاحظات الطلاب وأرائهم بشأن جدول الامتحانات المقترح والذي أعدته الوزارة، بحضور الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وهاشم على جامع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، وأحمد موسى، الرائد العام لاتحاد طلاب مصر.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 18 مايو 2019 حتى يوم الخميس 30 مايو 2019، ولمدة أسبوعين على أن تسبق الاختبارات العملية الامتحانات النظرية، والتي تنطلق السبت 11 مايو 2019، وتستكمل باقي الاختبارات العملية بعد انتهاء الامتحانات النظرية.
ننشر جداول امتحانات الدبلومات الفنية
ننشر جداول امتحانات الدبلومات الفنية
ننشر جداول امتحانات الدبلومات الفنية
ننشر جداول امتحانات الدبلومات الفنية
ننشر جداول امتحانات الدبلومات الفنية
ننشر جداول امتحانات الدبلومات الفنية
ننشر جداول امتحانات الدبلومات الفنية
ننشر جداول امتحانات الدبلومات الفنية
ننشر جداول امتحانات الدبلومات الفنية
ننشر جداول امتحانات الدبلومات الفنية
ننشر جداول امتحانات الدبلومات الفنية
ننشر جداول امتحانات الدبلومات الفنية
ننشر جداول امتحانات الدبلومات الفنية

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