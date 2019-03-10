الغردقة تستضيف دوري مراكز الشباب للصم غدا

تستضيف مدينة الغردقة، غدًا الاثنين، فعاليات دورى مراكز الشباب للصم الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، ويستمر حتى 14 من شهر مارس.



وتم تقسيم المحافظات المشاركة إلى 8 تجمعات تقام بها التصفيات الأولية، يضم أول تجمع محافظات "الوادى الجديد، أسيوط، سوهاج" وسيقام بالوادى الجديد، بينما يقام التجمعان الثانى والثالث بالإسكندرية ويضم محافظات "الإسكندرية، البحيرة، الغربية"، و"القليوبية، المنيا، السويس".



ويضم التجمع الرابع محافظات "جنوب سيناء، الفيوم، الإسماعيلية" ويقام بشرم الشيخ، بينما يقام التجمع الخامس فى القاهرة ويضم محافظات "القاهرة، الجيزة، الدقهلية"، بينما يضم التجمع السادس محافظات "المنوفية، كفر الشيخ، دمياط" ويقام فى المنوفية، والسابع فى بورسعيد ويضم محافظات "شمال سيناء، بورسعيد، الشرقية"، والتجمع الثامن يقام فى الغردقة ويضم محافظات "الأقصر، أسوان، قنا، البحر الأحمر".

