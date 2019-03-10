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رياضة

أهلي 2001 يواجه سموحة غدًا في بطولة الجمهورية

الأحد 10/مارس/2019 - 01:32 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يستضيف فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد 2001» غدًا الاثنين فريق سموحة، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الـ32 من بطولة الجمهورية.

سيحاول فريق 2001 خلال المباراة تعويض هزيمته أمام طلائع الجيش بهدف وحيد في الجولة السابقة، والتي ساهمت في تأجيل حسم تتويجه بلقب البطولة رسميًا؛ لذلك لن يكون له بديل عن الفوز أمام سموحة، لكي يستعيد سجل انتصاراته.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة، بعدما فاز في 21 مباراة وتعادل في 6 مباريات، مقابل هزيمتين، مسجلا 73 هدفًا، واستقبلت شباكه 14 هدفًا، وتتبقى له مباراتان مؤجلتان، أمام حرس الحدود، وبتروجت من الجولتين الـ21 و26 للموسم.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2001 أحمد سراج مديرا فنيا، ويعاونه كل من زكريا حسين مدربا عاما، وممدوح عبيد مدربا، وأحمد ابراهيم مدرب حراس المرمى، ومحمد راشد المدير الإداري، ومحمد حكيم طبيب الفريق، وناجح أبو زهرة إخصائي الإصابات والعلاج الطبيعي، وإسلام عبد الفتاح معدا بدنيا.

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