زايد: فحص 6 ملايين مواطن حتى الآن ضمن المرحلة الثالثة من 100 مليون صحة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من مسح 6 ملايين مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار: "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة في الأول من مارس الحالي وحتى ظهر اليوم الأحد.



وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن إجمالى ما تم مسحهم فى المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، في الـ27 محافظة وصل إلى 36 مليون و807 آلاف مواطن، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح جميع المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.



وأضافت وزيرة الصحة أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالًا منقطع النظير في نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 163% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتي استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصًا منها على الانتهاء من مسح جميع المواطنين المترددين على المبادرة.



ومن جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبالا، بتردد مليون و580 ألف مواطن بنسبة تحقيق 238% من المستهدف اليومي، تليها محافظة الشرقية بتردد مليون و323 ألف مواطن، ثم محافظة الجيزة مليون و62 ألف مواطن، والغربية سجلت تردد 604 آلاف و993 مواطنا، ثم المنيا 742 ألفا و600 مواطن، تليها محافظة قنا بتردد 434 ألفا و372 مواطنًا، ومحافظة الوادي الجديد بتردد بلغ 78 ألفًا و303 مواطنين.



كما أوضح" مجاهد" أنه تم الانتهاء من مسح مليون و700 ألف طالب، ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المرحلة الثانوية، وذلك منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن، مؤكدا أن من يثبت إصابته يتم صرف العلاج له بالمجان.



الجدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg والذي يتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.