الرئيس السيسي: أمواج الإرهاب والشر تحطمت على أسوار مصر.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر كانت دومًا وستظل حائط السد المنيع ضد موجات الخطر والإرهاب التي طالت المنطقة العربية كلها، فدمرتها بعد أن أصابت الملايين من سكانها بالخوف والتشريد والقتل وضياع المستقبل.



ونوه "السيسي" خلال كلمته بالندوة التثقيفية بمناسبة يوم الشهيد، اليوم الأحد، بأنه بالرغم من كل الظروف الصعبة التي مرت بها الدول العربية فإن شعب مصر أثبت من جديد أنه أقوى إرادة مما تصور أعدائه وأنه فى رباط وثيق مع دولته ومؤسساتها ليشكلوا معًا كتلة واحدة.



وأشار إلى أنه على أسوار هذا البلد الحصين تحطمت أمواج الإرهاب والشر، ومن كفاءة وصلابة جيشها وشرطتها أنكسرت إرادة المعتدين وضعفت شوكتهم.