جامعة أسوان تنظم ورشة عمل عن التنوع الحيوي والمصايد ببحيرة ناصر

نظم قطاع خدمة المجتمع فى جامعة أسوان ورشة عمل عن التنوع الحيوي والمصايد في بحيرة ناصر، بقاعة المؤتمرات بكلية الزراعة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة.





وشارك في ورشة العمل كوكبة من أساتذة بيولوجيا الأسماك والمصايد فى كلية العلوم بجامعة أسيوط وهم الدكتور إمام عبد الغني مكاوي، والدكتور أسامة محمد محمود قاسم أستاذ بيولوجيا الأسماك والمصايد، والدكتور أحمد حامد عبيد الله أستاذ البيئة المائية، علاوة على حضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكليات الزراعة والموارد الطبيعية وتكنولوجيا المصايد والأسماك والعلوم والطب البيطرى بجامعة أسوان.





وصرح الدكتور أحمد غلاب بأن هذه الورشة تهدف إلى تنمية الثروة السمكية وزيادة الإنتاج فى بحيرة ناصر التى تعتبر ثانى أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم وذلك عن طريق تطوير الخطط البحثية فى مجالات تنمية الثروة السمكية وإجراء بحوث مشتركة مع الخبراء فى هذا المجال فى جامعة أسيوط وباقى الجامعات المصرية.



