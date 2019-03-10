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محافظات

التأمين الصحي بالشرقية يوضح ملابسات فيديو الإهمال ويقرر استبعاد موظفة الاستقبال

الأحد 10/مارس/2019 - 04:00 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
أكد الدكتور جمال سلامة، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالشرقية، أنه بالمرور على مركز الكبد تبين أن الزحام نتيجة لتحويل المرضى المصابين بالفيروس من نقاط المسح المنتشرة على مستوى المحافظة للعرض على لجنة الكبد لاستكمال الأبحاث والاشعات اللازمة لحين أخذ القرار بصرف العلاج اللازم.

وقال "سلامة" في بيان، الأحد، إنه نتيجة لذلك التزاحم حدث صدام بين أحد المواطنين وأخصائية خدمة المواطنين بالمركز، ما اضطر إدارة المركز إلى الاستعانة بشرطة قسم ثان الزقازيق وعليه تم غلق باب المركز لحين إنهاء إجراءات الأبحاث والأشعات للمرضى المتواجدين داخل المركز، وظنت المواطنة بأن المسئولين بمركز الكبد أغلقوا الباب لانتهاء تقديم الخدمة وهذا مخالف للحقيقة، حيث أن مواعيد العمل بالمركز وجميع نقاط المسح تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء.

وأوضح مدير عام الفرع أنه تم استبعاد أخصائية خدمة المواطنين المذكورة من أعمال التسجيل بالمركز، والتنبيه على العاملين بالمركز بحسن استقبال المواطنين.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أجرى صباح اليوم زيارة مفاجئة لمركز علاج الفيروسات الكبدية بمدينة الزقازيق للاطمئنان على سير العمل بالمركز والتأكد من حسن استقبال المواطنين وصرف العلاج لهم بالمجان للقضاء على فيروس سي، موجهًا مدير هيئة التأمين الصحي بالشرقية بتوفير مكان بجوار المركز مجهز ومزود بكراسي إنتظار يليق لإستقبال المواطنين من كبار السن للحصول على الخدمة الطبية بالمجان والعمل على راحتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإزالة كافة المعوقات أمام تنفيذ المبادرة الرئاسية والتي تشهد إقبالًا متزايدًا من أبناء الشرقية.

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