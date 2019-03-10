‎كليوباترا 2001 يتوج ببطولة الجيزة للعام الثاني على التوالي

توج فريق سيراميكا كليوباترا مواليد عام ٢٠٠١، ببطولة الجيزة، للعام الثاني على التوالي، بعد الفوز على "ميت رهينة" بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم.





وحصد الفريق العلامة الكاملة بـ ٢٧ نقطة من ٩ انتصارات، دون تلقي أي هزيمة، وأحرز اللاعبون ٣٧ هدفا كأقوى خط هجوم، واستقبلت الشباك ٨ أهداف ليكون أقوى خط دفاع.



