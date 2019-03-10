‎كليوباترا 2001 يتوج ببطولة الجيزة للعام الثاني على التوالي

توج فريق سيراميكا كليوباترا مواليد عام ٢٠٠١، ببطولة الجيزة، للعام الثاني على التوالي، بعد الفوز على "ميت رهينة" بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم.
وحصد الفريق العلامة الكاملة بـ ٢٧ نقطة من ٩ انتصارات، دون تلقي أي هزيمة، وأحرز اللاعبون ٣٧ هدفا كأقوى خط هجوم، واستقبلت الشباك ٨ أهداف ليكون أقوى خط دفاع.
ويتولى الكابتن شامل دراز مهمة رئيس قطاع الناشئين بالنادي، ويتكون الجهاز الفني من الكابتن سعيد صبحي مدير فني، والكابتن ميدو مدرب عام، والكابتن وليد شعراوي مدرب، والكابتن محمد حنفي مدرب حراس مرمى، والكابتن أحمد إبراهيم مدير إداري و الكابتن حسام إبراهيم إداري، والكابتن إيكا أخصائي علاج طبيعي.