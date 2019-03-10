شاهد .. آراء الطلاب فى نظام الثانوية العامة الجديد

منذ أن تم الإعلان عن تغير نظام الثانوية العامة إلى نظام تراكمي والجميع في حالة تشتت سواء طلاب أو أولياء أمور حتى وصل الأمر للمعلمين، حيث إن الكل لا يعلم إلى أين ستستقر الأمور.



وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بيان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ليوضح للجميع آخر القرارات بخصوص الثانوية العامة.



وأعلن شوقي أن الصف الأول الثانوي سيكون كله تدريب للطلاب على النظام الجديد ، خصوصا ان الطلاب جميعهم اجمعوا في الاستطلاع الذي قامت به كاميرا صدى البلد أنهم الذين يشرحون للمعلمين كيفية استخدام السبورة الذكية أو التابلت.



قالت الطالبة حسناء إن قرار الوزير جيد خاصة أنه يساعد على التدريب أكثر.



وأوضحت نهى رجب أن النظام الجديد ممتاز مطالبة الوزير بتطبيقة سريعا.



وأكد محى محمود أن المشكلة قائمة فى التابلت حتى الآن خاصة أننا لم نجرب عليه حتى الآن.



وتابع عمر يوسف: النظام جيد جدا ولكن لا نستطيع التعامل مع التابلت.











