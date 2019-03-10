ضاحي خلفان يصف نتنياهو بالعنصري الأحمق

هذا العنصري الأحمق يجب يدان امميا بالعنصرية. pic.twitter.com/jxOzWr6ze7 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 10, 2019

وصف قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعنصري الأحمق، داعيا الأمم المتحدة إلى اتهامه بالعنصرية.وقال خلفان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "هذا العنصري الأحمق يجب أن يدان أمميا بالعنصرية"، وذلك عقب تصريح نتنياهو بأن إسرائيل لليهود فقط.وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح بأن إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها بل لليهود فقط.