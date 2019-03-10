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أخبار العالم

ضاحي خلفان يصف نتنياهو بالعنصري الأحمق

الأحد 10/مارس/2019 - 05:59 م
ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
شريف سيد
وصف قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعنصري الأحمق، داعيا الأمم المتحدة إلى اتهامه بالعنصرية.

وقال خلفان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "هذا العنصري الأحمق يجب أن يدان أمميا بالعنصرية"، وذلك عقب تصريح نتنياهو بأن إسرائيل لليهود فقط.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح بأن إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها بل لليهود فقط.

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