تشكيل جورماهيا الرسمي لمباراة الزمالك في الكونفدرالية

أعلن الجهاز الفني لفريق جورماهيا عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها مساء اليوم على ملعب برج العرب في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.جاء التشكيل كالتالي:



حراسة المرمى : فريدريك اودهيامبو

خط الدفاع: فيلمون اوتيتنو وهارون شاكافا و تشارلز موماني

خط الوسط: بونفيس أوموندي و ارنست ويندو وجيوفري أوشينج و كينث موجوانا وفرانسيس كاهاتا

خط الهجوم: جاك تويسينجي و صامويل أونيانجو



كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز جور ماهيا الكيني بنتيجة 4-2، في الجولة الأولي.