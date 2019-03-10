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رياضة

نهضة بركان يتقدم على أوثو دويو بالكونفدرالية الأفريقية

الأحد 10/مارس/2019 - 10:01 م
صدى البلد
عمر سلامة
انتهى الشوط الأول بين نهضة بركان المغربى وأوثو دويو الكونجولى بتقدم الفريق المغربى بهدفين مقابل لا شيء فى إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

أحرز الأهداف كودجو فو فى الدقيقة السادسة وأضاف سلمان ولد الهدف الثانى فى الدقيقة الثانية والثلاثين.

ويتصدر نهضة بركان المجموعة برصيد ثماني نقاط بينما يأتى حسنية أكادير فى المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

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