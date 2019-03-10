ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الرئيس السيسي يستعرض هاتفيا سبل التعاون التنموي بين دول حوض النيل مع نظيره الأوغندي

الأحد 10/مارس/2019 - 10:09 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
محمد عبد المنعم
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا.

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس السيسى أكد خلال الاتصال على العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها أوغندا، والأهمية التي يوليها للتنسيق وللتشاور مع الرئيس موسيفيني بشأن القضايا الافريقية لما يتمتع به من خبرة عريضة في دفع جهود الاندماج على مستوى القارة الأفريقية، وكذلك فيما يتعلق بتعزيز آليات عمل الاتحاد الأفريقي على ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد، خاصةً فيما يتعلق بموضوعات السلم والأمن والأجندة التنموية بالقارة الأفريقية.

وأوضح راضي أن الرئيس الأوغندي ثمن من جانب متانة علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين، معربًا عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، ومنوهًا إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وأوغندا، وكذلك على صعيد تعزيز أطر العمل الأفريقي المشترك خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة، وتحفيز المساعي الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القاري على كافة المستويات.

كما تناول الاتصال استعراض سبل التعاون التنموي بين دول حوض النيل؛ حيث تلاقت الرؤى حول أهمية الانخراط في حوار بناء وفعال من أجل تعزيز التعاون الاستراتيجي في منطقة حوض النيل".

ترشيحاتنا

رجل يختفي عن أسرته بـ ماليزيا لمدة شهر بسبب لعبة PUBG.. فيديو

أحمد موسى: السيسي كشف جزءا من أسرار ما حدث منذ يناير 2011 حتى الآن

ترتيب مجموعة الزمالك قبل لقاء جورماهيا في الكونفدرالية .. كل الاحتمالات واردة

لجنة الفتوى تحذر من فعل يبطل صلاة المأموم في جماعة

شاهد.. رد الرئيس السيسي على شائعة تدبير حادث الأزهر

البترول: مناطق التنقيب في البحر الأحمر قد تشهد استكشافات كبرى

أغرب تعليق من أردوغان على فض مسيرة نسائية بالقوة في تركيا

أحمد موسى يكشف سبب ترقية الفريق كامل الوزير.. فيديو

ساديو ماني يلاحق محمد صلاح ويدخل تاريخ ليفربول من أوسع أبوابه

رسميا.. مجدى عبد الغنى رئيسا للجنة الاستادات والملاعب بأمم إفريقيا

عايرته بعدم رجولته.. فذبحها بعد 10 أيام زواج

ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز ليفربول محمد صلاح على بيرنلي برباعية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

شاهد .. السيسي يقبل يد أم شهيد ويحضن أبناءه

لاعبو الزمالك يداعبون بعض على فيسبوك قبل المواجهة المصيرية بالكونفدرالية

فيديو

أحمد موسى: السيسي كشف جزءا من أسرار ما حدث منذ يناير 2011 حتى الآن
تعرف على مفاجأة إيناس الدغيدي وإلهام شاهين في عيد ميلاد يسرا.. فيديو
إسلام شيبسي.. عازف أورج مصري عرفت أصابعه العالمية .. فيديو وصور
شاهد الآن .. بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا في الكونفدرالية
على غزلان وشيماء مغربي يطرحان أغنية قتل عمد .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟