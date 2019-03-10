عرض الفيلم التونسي الجايدة في بيروت

الجمهور اللبنانى على موعد مع عرض الفيلم التونسى الجايدة خلال الدورة الثانية من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة فى الفترة من 10 -15 مارس الجارى.



فيلم الجايدة للمخرجة سلمى بكار، ومن بطولة سهير بن عمارة، محمد علي بن جمعة، خالد هويسة ونجوى زهير، وشارك في العديد من المهرجانات الدولية منها أيام قرطاج السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان عنابة للفيلم المتوسطى.



أحداث الفيلم تجري خلال عام 1954، حيث تجتمع أربع نساء بدار جواد عشية الاستقلال، ورغم اختلاف أعمارهن وظروفهن الاجتماعية، إلا أنهن محكومات بالعيش معًا تحت سلطة وظلم الجايدة، حيث يتشاركن ذكريات العالم الخارجي، كما يتشاركن مصاعب الحياة وعواطفهن المختلفة، وبالرغم من ظروف المعيشة اليومية الصعبة، فإن هؤلاء النساء يجدن الأمل والفرح في تضامنهم وصداقاتهم الناشئة.