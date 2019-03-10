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رياضة

فرجاني ساسي يتلاعب بمدافع وحارس جورماهيا الكيني .. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 11:21 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
يسري غازي
فاز فريق الزمالك على جورماهيا برباعية نظيفة أحرزها محمود علاء ويوسف أوباما وفرجاني ساسي وعمر السعيد فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب برج العرب في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.

وتصدر الفارس الأبيض بقيادة السويسري كريستيان جروس قمة المجموعة برصيد 8 نقاط فيما يتذيل الفريق الكينى المجموعة برصيد 6 نقاط.

وشهدت الدقيقة 84 تلاعب التونسي فرجانى ساسى بمدافع الفريق الكينى وراوغ حارس المرمى وأودع الكرة فى الشباك معلنا عن ثالث أهداف الزمالك.

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