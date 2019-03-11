درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للدفء على السواحل الغربية دافئ على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق.



وعرض برنامج "8 الصبح" والمذاع عبر فضائية "دى إم سي" ،اليوم الإثنين، درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات.



وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى



القاهرة 12 24



شبين الكوم 11 24



طنطا 11 23



دمنهور 10 21



الإسكندرية 11 21



بلطيم 13 20



مطروح 09 20



السلوم 08 22



سيوة 09 26



بورسعيد 15 20



دمياط 12 20



الزقازيق 11 23



الإسماعيلية 11 24



السويس 09 24



العريش 09 20



رفح 08 20



رأس سدر 11 26



نخل 04 20



نويبع 17 25



طابا 12 23



كاترين 05 20



الطور 12 23



شرم الشيخ 18 27



الغردقة 13 27



مرسى علم 15 25



الفيوم 10 25



بني سويف 10 25



المنيا 09 26



أسيوط 09 27



سوهاج 10 27



قنا 11 29



الأقصر 11 30



أسوان 12 31



أبوسمبل 13 30



الوادي الجديد 12 29



شلاتين 17 28



أبورماد 16 27



رأس حدربة 17 25



حلايب 18 25