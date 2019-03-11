النيابة الإدارية تحيل 3 مسئولين بمستشفى بنها للمحاكمة في كارثة سقوط المصعد

أحالت النيابة الإدارية ثلاثة من المختصين بمستشفى بنها الجامعي لمجلس التأديب بجامعة بنها، وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات وهم كلا من مديرة الإدارة الهندسية سابقًا ومهندسة إلكترونيات وفني صيانة بالمستشفي، وذلك على خلفية الإهمال الجسيم الذي ترتب عليه سقوط مصعد مستشفى بنها الجامعي مما أدى لوفاة سبعة أشخاص وإصابة أثنين أخرين.



وباشرت نيابة بنها الإدارية ، تحقيقاتها في القضية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٨ بمعرفة أحمد سمير – رئيس النيابة بإشراف المستشار عمرو الخرجاوي – مدير النيابة بناءً على ما ورد إليهم من بلاغ مركز معلومات النيابة الإدارية بشأن ما نشر بجريدة اليوم السابع تحت عنوان "عدم الصيانة الدورية سبب انهيار مصعد مستشفى جامعة بنها والذي نتج عنه وفاة سبعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.



كان محمد سعفان وزير القوى العاملة تلقى تقريرًا عاجلًا من الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، حيث أكد ـنه تم التفتيش على المستشفى سابقًا من قبل الإدارة المختصة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية ، وتم تحرير محضر سلامة وصحة مهنية ضد المنشأة كما تتضمن عدم وجود أي تقارير فحص للمصاعد أو الصيانة الدورية لها.



وكشفت التحقيقات عن إهمال المتهمين سالفي الذكر في صيانة مصعد الجراحة بمستشفى بنها الجامعي على نحو عرض المواطنين والعاملين بالمستشفى للخطر مما تسبب في سقوط المصعد إذ أسفرت التحقيقات أن انهيار المصعد كان نتيجة لعدم وجود أحد أحبال الجر وانقطاع حبل أخر وعدم عمل جهاز منظم السرعة ،وذلك نتيجة الإهمال الجسيم وسوء الصيانة الذي ترتب عليه سقوط المصعد مما أدى لوفاة سبعة أشخاص وإصابة أثنين أخرين.



كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام -المتهم الثالث -بصفته فني الصيانة بالمستشفى في تقنين أوضاع المصاعد واستيفاء الاشتراطات بتقديم طلب بترخيص المصاعد خلال المواعيد المقررة قانونًا.



وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين لمجلس تأديب جامعة بنها وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات.