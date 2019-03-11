تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الاثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات اليوم الاثنين ثاني جلسات الأسبوع وسط تراجع مؤشر الأسهم المتوسطة منفردا.



وارتفع مؤشر ايجي اكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 0.37%.



فيما تراجع مؤشر ايجي اكس 70، الذي يضم 70 شركة متوسة مقيدة بنسبة 0.12%.



وزاد مؤشر المائة ايجي اكس 100 الأوسع انتشارا بنسبة 0.09%.