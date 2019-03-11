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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الاثنين

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:35 ص
صدى البلد
محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات اليوم الاثنين ثاني جلسات الأسبوع وسط تراجع مؤشر الأسهم المتوسطة منفردا.

وارتفع مؤشر ايجي اكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 0.37%.

فيما تراجع مؤشر ايجي اكس 70، الذي يضم 70 شركة متوسة مقيدة بنسبة 0.12%.

وزاد مؤشر المائة ايجي اكس 100 الأوسع انتشارا بنسبة 0.09%.

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