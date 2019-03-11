هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد بلاغ بوجود قنبلة على متنها

هبطت طائرة روسية اضطراريا، بعدما تم إخبار الطيار بأن هناك قنبلة على متنها.



ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية في خبر عاجل أن طائرة مدنية تتبع لخطوط يورال أيلاينز الروسية أجرت هبوطا اضطراريا بسبب أقاويل بوجود قنبلة على متنها.



ولم تكشف الصحيفة عن المكان الذي هبطت فيه الطائرة ولا مقصد الرحلة حتى الآن.

