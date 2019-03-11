الخشت: نعمل على تحسين الخدمات الطبية بمستشفى أبو الريش

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الاثنين، وحدة حديثي الولادة بمستشفى أبو الريش "المنيرة" للأطفال، والتي شملت 12 حاضنة جديدة مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية الخاصة بها، بالإضافة إلى سيرفو مزود بأجهرة التنفس الصناعي ومضادات التحاليل وأجهزة العلاج الضوئي، وغرفة رعاية مركزة على أعلى مستوى، وبلغت تكلفة الوحدة 5 ملايين جنيه بتبرع من حرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وشهد الافتتاح خالد بن سلمان ممثلًا عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.



وعقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا ضم كلًا من الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني، والدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتورة مني الغمراوي مدير مستشفى أبو الريش "المنيرة"، والدكتورة رشا جمال مدير مستشفى أبو الريش "الياباني"، وأساتذة طب الأطفال، واستعرض الاجتماع، مشروعات التطوير الجارية بمستشفى أبو الريش "المنيرة" وأبو الريش "الياباني".



وشدد الخشت، خلال الاجتماع، علي ضرورة استمرار التدريب للتمريض، وكذلك عقد الدورات التدريبية المستمرة للأطباء، بما لا يؤثر علي استمرارية العمل داخل المستشفيات، مؤكدًا علي ضرورة تحسين الخدمات المقدمة بمستشفي الأطفال أبو الريش الياباني والمنيرة، وتحسين الرعايات وخدمات الطوارئ، مضيفًا أنه تم إجراء تطوير للوحدات الموجودة، وتم التأكيد على سرعة تقديم الخدمات الطبية للأطفال وعدم السماح بأي تقصير في العمل.



وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تولي اهتمامًا بنظافة وتعقيم المستشفيات الجامعية، وتطوير العيادات الخارجية والاستقبال، وحل مشكلة تواجد الأساتذة بالعيادات الخارجية، إلى جانب التأكيد على ضرورة توفير معاملة إنسانية لائقة بالمرضى، وتقديم خدمات عالية المستوى.



وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن القطاع الطبي يعد أهم وأكبر القطاعات التابعة لجامعة القاهرة، وأبرز جوانب هذا القطاع هو مستشفيات أبو الريش للأطفال.



وقال الخشت، إن الهدف الأساسي لمشروعات تطوير مستشفيات الجامعة، هو تحسين العمل والارتقاء بمستوى التشغيل والخدمات المقدمة للمرضى، مُشيرًا إلى أن الخدمات العلاجية للمرضى وتحسينها هو الدافع لأعمال التطوير التي تتم بالمستشفيات.