البنك الأهلي يفوز علي جولدي ويحصد تذكرة التأهل للترقي

نجح فريق البنك الأهلي في تحقيق الفوز علي منافسه جولدي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت علي ملعب النصر القاهري ليحصد الأحمر تذكرة الصعود لدوري الترقي بالقسم الثالث المؤهل لدوري الممتاز ب.



وجاء الهدف في الدقيقة ٩٣ من عمر اللقاء عن طريق اللاعب عمرو عزت ليقود فريق البنك الأهلي إلي دورة الترقي.



جدير بالذكر أن المباراة الفاصلة جاءت علي خلفية أحداث مشاركة لاعب موقوف من فريق التصنيع بعد الفوز علي فريق البنك وتأهل جولدي بالنقاط حتي تم إثبات الواقع وهبط التصنيع.