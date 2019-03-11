تقرير: 1.26 مليار دولار زيادة في التبادل التجاري مع اليابان خلال 2018

كشف جهاز التمثيل التجاري، أن التبادل التجارى بين مصر واليابان، خلال عام 2018، حقق زيادة بلغت 30.5%، حيث وصل إلى مليار و265 مليون دولار مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام 2017.



وأضاف التمثيل التجارى فى تقرير حول واقع التجارة بين مصر واليابان ، أن أهم الصادرات المصرية لليابان، تتمثل في البترول والملابس الجاهزة والسجاد والنباتات الطبية، والقطن والخضراوات والمنتجات الغذائية وتتمثل أهم الواردات في السيارات والجرارات والآلات والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته.

