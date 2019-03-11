تقرير: 1.26 مليار دولار زيادة في التبادل التجاري مع اليابان خلال 2018

كشف جهاز التمثيل التجاري، أن التبادل التجارى بين مصر واليابان، خلال عام 2018، حقق زيادة بلغت 30.5%، حيث وصل إلى مليار و265 مليون دولار مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام 2017.
وأضاف التمثيل التجارى فى تقرير حول واقع التجارة بين مصر واليابان ، أن أهم الصادرات المصرية لليابان، تتمثل في البترول والملابس الجاهزة والسجاد والنباتات الطبية، والقطن والخضراوات والمنتجات الغذائية وتتمثل أهم الواردات في السيارات والجرارات والآلات والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته.
وأضاف التمثيل التجارى فى تقرير حول واقع التجارة بين مصر واليابان ، أن أهم الصادرات المصرية لليابان، تتمثل في البترول والملابس الجاهزة والسجاد والنباتات الطبية، والقطن والخضراوات والمنتجات الغذائية وتتمثل أهم الواردات في السيارات والجرارات والآلات والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته.