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اقتصاد

تقرير: 1.26 مليار دولار زيادة في التبادل التجاري مع اليابان خلال 2018

الإثنين 11/مارس/2019 - 04:53 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
كشف جهاز التمثيل التجاري، أن التبادل التجارى بين مصر واليابان، خلال عام 2018، حقق زيادة بلغت 30.5%، حيث وصل إلى مليار و265 مليون دولار مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام 2017.

وأضاف التمثيل التجارى فى تقرير حول واقع التجارة بين مصر واليابان ، أن أهم الصادرات المصرية لليابان، تتمثل في البترول والملابس الجاهزة والسجاد والنباتات الطبية، والقطن والخضراوات والمنتجات الغذائية وتتمثل أهم الواردات في السيارات والجرارات والآلات والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته.

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