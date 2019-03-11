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رياضة

الأهلي ينظم رحلة للأعضاء لحضور مباراة شبيبة الساورة

الإثنين 11/مارس/2019 - 06:34 م
صدى البلد
عبد الحكيم أبو علم
بدأت الإدارة التنفيذية بالنادي الأهلي، التجهيز لتنظيم رحلة بنظام اليوم الواحد لأعضاء النادي إلى مدينة الإسكندرية، لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام شبيبة الساورة الجزائري، والمقرر أن تقام في السادسة مساء السبت المقبل، على ملعب برج العرب في دوري أبطال أفريقيا.

وحددت إدارة الرحلات بالنادي مبلغ 200 جنيه كقيمة للإشتراك والتي تشمل تكلفة السفر والقيام بجولة حرة في مدينة الإسكندرية، وقيمة تذكرة المباراة، إلى جانب وجبات ومشروبات على أن يكون التحرك في السابعة صباحا من مقر النادي بالجزيرة، والعودة عقب نهاية المباراة مباشرة.

وصرح العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، أن تلك الخطوة تأتي في إطار مؤازرة الفريق خلال المباراة الهامة أمام الفريق الجزائري، من أجل مساندة الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق الفوز والتأهل الى دور الثمانية من البطولة.

وأشار إلى أن ادارة الرحلات حرصت على استغلال المناسبة من أجل إتاحة الفرصة أمام أعضاء النادي لحضور المباراة، وفي ظل العمل المستمر من جانب كافة إدارات النادي على توفير خدمة مميزة لأعضاء النادي، وهو ما يأتي ضمن أجندة الإدارة الخاصة برحلات اليوم الواحد التي تقوم بتنظيمها لأعضاء الجمعية العمومية.

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