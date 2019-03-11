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دور المرأة في الارتقاء بصحة الأسرة ندوة بإعلام المحلة .. صور

الإثنين 11/مارس/2019 - 07:29 م
ندوة بإعلام المحلة
ندوة بإعلام المحلة
أحمد على
نظم مركز إعلام المحلة الكبرى التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة إعلامية اليوم تحت عنوان " دور المرأة في الارتقاء بصحة الأسرة " حاضرت بها الدكتور هبه محمد الفقى –مدير تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية أول المحلة وذلك بمقر قاعة الشعب بالمحلة الكبرى .

كما تناولت الندوة كيفية الاهتمام بصحة المرأة فى جميع مراحلها العمرية وهو ما يسمى بالصحة الإنجابية .

وأكدت الفقى على ضرورة الاهتمام بالبنت فى مرحلة الطفولة الأولى من حيث التطعيمات و التغذية الصحية السليمة .

وأشارت الفقى إلى خطورة مرحلة المراهقة على البنت لذا يجب أن يهتم الأبوين بها من تغذية بدنية و صحة نفسية وغيرها.

وفى نفس السياق أكدت الفقى على أهمية الفحوصات الطبية قبل الزواج حتى نتجنب الأمراض الوراثية وكذلك يجب المتابعة بعد الزواج والحمل مع طبيب متخصص وذلك أثناء وبعد الولادة خاصة لتحديد وسيلة تنظيم الأسرة حتى يتم المباعدة بين الحمل والآخر حتى تستعيد الأم صحتها وتتفرغ لرعاية وليدها .

كما حضر اللقاء مكلفات الخدمة العامة بأول المحلة وادارته هالة عبد العظيم الإعلامية بمركز إعلام المحلة الكبرى وبإشراف مصطفى حسين يوسف مدير المركز و سمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا.

دور المرأة في الارتقاء بصحة الأسرة ندوة بإعلام المحلة .. صور
دور المرأة في الارتقاء بصحة الأسرة ندوة بإعلام المحلة .. صور
دور المرأة في الارتقاء بصحة الأسرة ندوة بإعلام المحلة .. صور
دور المرأة في الارتقاء بصحة الأسرة ندوة بإعلام المحلة .. صور

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