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أخبار العالم

تدخل رئيس دولة أوروبية وراء منح قطر حق استضافة مونديال 2022 .. تفاصيل

الإثنين 11/مارس/2019 - 07:08 م
بلاتر يؤكد تدخل ساركوزي
بلاتر يؤكد تدخل ساركوزي لمنح قطر حق استضافة المونديال
رحيم يسري
قال جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الاثنين، إن منح قطر تنظيم مونديال 2022 تم بعد تدخل من جانب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لدى مواطنه ميشال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي.

وأضاف السويسري بلاتر في تصريحات لوكالة "فرانس برس" عقب الكشف عن اتفاق سري بين الفيفا وقناة الجزيرة القطرية، "لا أفهم ما الهدف من فتح ملف من ملفات الفساد المفترض تم اغلاقه مع نشر تقرير جارسيا".

وتابع بلاتر الموقوف من قبل الفيفا بسبب عملية دفع مشبوهة لبلاتيني، "في أي حال، تم اختيار قطر لتنظيم مونديال 2022 بعد تدخل سياسي من جانب رئيس الجمهورية نيكولا ساركوزي الذي طلب من ميشال بلاتيني أن يصوت مع المقربين منه لصالح قطر"، مؤكدا "هذه الأصوات الأربعة رجحت كفة قطر في مواجهة الولايات المتحدة. وأدى هذا الموقف الى هجوم من جانب الخاسرين على الفيفا وعلى شخصي أنا .. إنجلترا الخاسرة أمام روسيا لتنظيم مونديال 2018، والولايات المتحدة أمام قطر".

وأوضح أنه في الثاني من ديسمبر 2010، تم إسناد تنظيم مونديال 2018 إلى روسيا على حساب إنجلترا التي خرجت من دورة التصويت الأولى وسط دهشة الجميع، بينما فازت قطر في الدورة الأخيرة على الولايات المتحدة لتنظيم مونديال 2022.

عادت قضية رشاوي قطر للفوز بمونديال 2022 للواجهة مرة أخرى، بعدما كشفت "صنداي تايمز" من خلال وثائق مسربة عن عقود سرية موقعة بين الفيفا وشبكة قنوات الجزيرة التي تديرها الحكومة القطرية، قبل 3 أيام فقط من التصويت النهائي، وتضمن العقد رسما قدره 100 مليون دولار يدفع في حساب معين لفيفا حال فوز قطر باستضافة مونديال 2022.

وذكرت "صنداي تايمز" أن بلاتر والأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالك وقعا العقد بعد أسبوع من التصويت لقطر التي قدمت مبلغ 480 مليون دولار إضافية للفيفا بعد ذلك بثلاث سنوات.

جدير بالذكر أن الجزيرة كانت تدار وقتها من أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي كان القوة الدافعة الأساسية لملف بلاده في مونديال 2022.

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