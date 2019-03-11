حملة بنفكر لبكرة تشارك في عدد من الأعمال الخدمية

شاركت حملة بنفكر لبكره، اليوم بمستشفى البدرشين، بمحافظة الجيزة، في عدد من الأعمال الخدمية والمشاركة المجتمعية وحب الوطن، بمشاركة عدد من شباب الحملة لخدمة الأهالي في المنطقة وإزالة العقبات داخل المستشفى وتلقي العلاج.



وأوضح المهندس الحسيني الكارم، القيادي بحملة بنفكر لبكره، إن المشاركة تأتي إيمانا من كل أعضاء الحملة الرسمية بقيادة محمد فاروق منسق الجمهورية، وحبا في الوطن والأهالي والشعب المصري، وتلبيه لنداء الواجب والإنسانية نحو المواطنين في المناطق المختلفة.



وقال "الكارم"، إنه تلاحظ إقبال الشباب وإسهاماتهم في الحملة والمشاركة في الأعمال الخدمية والتوعية، وهو ناتج لحبهم للوطن، والتكاتف يدا واحدة، مشيرا إلى أن فكرة العمل التطوعي والخدمي، ترسخ لمبادئ الوطنية وهو ما يجب أن تقوم به منظمات المجتمع المدني والاستفادة من قدرات الشباب في العمل التطوعي.

