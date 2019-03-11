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ديني

الإفتاء: يجوز للنساء اتباع الجنازة بـ8 شروط

الإثنين 11/مارس/2019 - 09:05 م
اتباع المرأة للجنازة
اتباع المرأة للجنازة
أمل فوزي
قالت دار الإفتاء المصرية، إن العلماء والفقهاء اختلفوا في حكم اتباع النساء للجنائز، منوهة بأن الأصل فى الجنازة أن تُحمل إلى المقابر ولا يفعل هذا إلا الرجال.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: « ما حكم اتباع النساء الجنائز؟»، أنه يجوز للنساء اتباع الجنائز وتشييعها، خاصة إذا كانت جنازة من عظمت مصيبته عليها، مع مراعاة الآداب الشرعية، وعدم مزاحمة الرجال، وتحقق أمن الفتنة؛ كخروجهنَّ غير متبرجاتٍ، وعدم النياحة ولطم الخدود وشقِّ الجيوب والأصوات المنكرة.

وأضافت أنه طالما أن الأمر مبني على الأداب الشرعية والوقاء والاحتشام والاعتبار جاز لهن ذلك أما إذا حدث العكس فيمتنعنا لهذه الأسباب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة عند القبر تبكي وتصرخ فقال لها( يا أمة الله اتق الله واصبري) ولكن لما كان غالب على النساء الضعف والبكاء والعويل فكره الفقهاء لهن ذلك أما إذا كان الأمر مبنيا على الاحتشام والاتعاظ والاعتبار صح ذلك.

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