رجال طائرة الأهلي يفوز على سموحة في الدوري

واصل الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي عروضه القوية في بطولة الدوري، بعد أن حقق فوزًا مهمًا على حساب نظيره، فريق سموحة. في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الاثنين.



وأقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وحسمها الفريق لصالحه بثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل.



وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25- 22، و25-12، و25-19. ليواصل الفريق سلسلة الانتصارات التي يحققها بالفترة الأخيرة.



