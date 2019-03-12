قصة 5 رجال أثروا في حياة يسرا.. فيديو

في عصر الثمانينات والتسعينات وقفت السينما حائرة تبحث عن بطلات بمقاس خاص يمزجن سحر الأنثى الكلاسيكي بشراسة سنوات البحث عن المال، لا ينشدن أدوارا مثالية بل كائنات حقيقية تملك الفضيلة والخطيئة، فكانت إحدى بطلات تلك السنوات "دانتيلا السينما" يسرا.



كشفت يسرا التى احتفلت امس، بعيد ميلادها، عن بعض التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية، حتى أنها أباحت بتفاصيل وأسرار حول تأثير الرجل فى حياتها وذلك خلال لقاءاتها فى عدد من البرامج ومنها "هى والجريئة".



الرجل الأول والدها:

عانت يسرا من الحرمان من والدتها وهي في سن الثالثة عشر، فبعد انفصال والديها جاء الأب ليأخذ يسرا، كالمعتاد لتقضي معه الإجازة، وشعرت يسرا، في ذلك اليوم أنها لن تعود لوالدتها، وكان حدس يسرا قويا، وبالفعل حرمت يسرا من حضن والدتها لمدة 7 سنوات فجعلها هذا الحرمان أقوى وأكثر صلابة كما ذكرت يسرا من قبل في لقاء تلفزيوني.



اكتشفها مدير تصوير :

اكتشف موهبة "سيفين أو يسرا"، مدير التصوير عبد الحليم نصر، وبدأت حياتها السينمائية في أواخر السبعينيات، وقدمت عددا من الأفلام في تلك الفترة لكن هناك مخرج واحد استطاع أن يعيد اكتشاف يسرا، سينمائيا هو يوسف شاهين، وبدأت قصة جو مع يسرا، في الأفلام التي تناولت سيرة جو الذاتية مثل حدوتة مصرية، وإسكندرية كمان وكمان، وقدمت يسرا دور زوجة يوسف شاهين.



الزعيم عادل إمام:

ربما أظهر عادل إمام موهبة يسرا، لكن من المؤكد أن شعبية يسرا، الجارفة في التسعينات كان بسبب تعاونها مع الزعيم، كما أن عادل إمام والكاتب الكبير وحيد حامد والمخرج المبدع شريف عرفة وجدوا في يسرا، الخلطة السحرية لنجمة التسعينات، فهي الأنثى الجميلة التي تتحالف مع سلطة المال المتوحشة فتكسب أحيانا وتخسر في أحيان أخرى.



أحمد زكى :

إذا كانت أفلام عادل إمام ويسرا، اقتربت من السياسة وأرض الواقع، فعلى العكس كانت لقاءات يسرا، مع العبقري أحمد زكي تحاول أن تلمس مشاعر البشر وتناقضاتها، وتقدم فلسفة الحياة وظلت علاقة يسرا، مع أحمد ذكي قوية على الشاشة وفي الحياة واستمرت صداقتهما حتى رحيل أحمد زكي.



خالد سليم:

أثر في حياة يسرا، الفنية الكثير من الرجال، ولكن في حياتها الخاصة هناك اسم واحد تتحدث عنه يسرا دائما هو زوجها وحب حياتها خالد سليم، شقيق النجم هشام سليم، وبدأت قصتهما معا منذ الطفولة، فقد كانوا أصدقاء في سن السابعة، ثم اتجه كل منهما لحياته وتزوج كلا منهما ثم انفصالا إلى أن عادا والتقيا مرة أخرى وقررا الزواج.