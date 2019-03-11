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ديني

تعرف على عطايا ربانية يحصل عليها المستغفرون

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:57 م
فضل الاستغفار
فضل الاستغفار
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أرشدنا إلى دعاء ما إن يدعو به العبد حتى يفك الله تعالى كربه ويقضي عنه الدين.

وأوضح «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «ما الدعاء المُستجاب لفك الكُرب؟»، أنه توجد عطايا ربانية للمستغفرين، كما ورد في الحديث، أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: «مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ»، لذا نوصي بملازمة الاستغفار، امتثالًا لوعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بفك الكرب بالاستغفار.

ونصح كذلك بالإكثار من الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم-، فهي تزيل الهموم وتقضي الديون وتفك الكروب، مستشهدًا بما روي أنه سُئل النبي -صلى الله عليه وسلم-: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أكْثِرُ الصَّلاةَ عَلَيْكَ، فَكَمْ أَجْعَلُ لكَ مِن صَلاتي؟ قال:«مَا شِئْتَ"قُلْتُ الرُّبُعَ؟ قَالَ: «مَا شئْتَ، فَإِنْ زِدتَ فَهُوَ خَيْرٌ لكَ»، قُلُتُ: فَالنِّصْفَ؟ قالَ: «مَا شِئْتَ، فإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيرٌ لكَ»، قُلْتُ: فَالثلثَينِ؟، قالَ: «مَا شِئْتَ، فإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيرٌ لكَ»، قُلْتُ: أَجْعَلُ لكَ صَلاتي كُلَّها؟ قَالَ: «إذًا تُكْفي هَمَّكَ، ويُغُفَرُ لكَ ذَنْبُكَ».

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