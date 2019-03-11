رئيس الأركان الجزائري: الجيش حريص على رصيده من الثقة لدى الشعب

قال الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري إن قيادة الجيش تعمل على بناء جيش محترف في هضم واستيعاب مقاييس المحافظة الدائمة على رصيد ثقة الشعب.



ونقل بيان لوزارة الدفاع الجزائرية عن الفريق صالح قوله "إن القيمة العالية والقدر الرفيع، الذي نمنحه في الجيش الجزائري للعلم والمعرفة، هي خريطة الطريق التي نـتـبـع معالمها بعقلانية شديدة و بمثابرة أشد".



وأكد أن طموحات الجيش الجزائري، التي هي طموحات الجزائر وشعبها، تحث على أن يكون دائما في مستوى المسؤوليات العظيمة الموكلة إليه.



وأشار إلى أن تحمل هذه المسؤوليات على الوجه الأنسب والاصوب، يتطلب إيجاد القدرات التي تكفل ذلك.



وتابع أنه تلك هي الضوابط التي حرصت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، على أن تجعل منها مرتكزا قويا من مرتكزات بناء جيش محترف بكل ما تعنيه عبارة الاحتراف من معاني ودلالات، جيش محترف في أدائه ومحترف في تفكيره يسير دوما وفقا لضوابط قوانين الجمهورية، ووفقا لنطاق وطبيعة المهام المخولة له، ومحترف أيضا في استيعاب مقاييس المحافظة الدائمة على رصيد ثقة شعبه.



