قناة إسرائيلية: ترامب سيعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل

ذكرت قناة 13 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن مسؤولين من حزب "كاحول لفان" الذي يترأسه بيني جانتس ويائير لابيد، يعتقدون أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يمكن أن يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل حتى يساعد نتنياهو في الانتخابات.



ونقلت القناة عن مقربين من جانتس قولهم إن الحزب يعتقد أن ترامب يمكن أن يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان خلال زيارة نتنياهو إلى واشنطن، بعد نحو أسبوعين، حتى يقدم الرئيس الأمريكي إنجاز سياسي لنتنياهو يمكن استغلاله وتقديمه للناخبين.





