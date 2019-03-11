أول تصريحات كامل الوزير: مرفق السكة الحديد هام لأنه يمس الحياة.. فيديو

قال كامل الوزير، وزير النقل، في أولى تصريحاته بعد توليه منصب وزير النقل، وأدائه القسم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك حرصا شديدا من قبل الرئيس ورئيس الوزراء على تطوير منظومة النقل وهيئات الوزارة بالكامل وليس السكة الحديد فقط، متابعًا: "وزارة النقل ليست السكة الحديد فقط".



وأضاف "الوزير" خلال لقاء بث عبر برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن مرفق السكة الحديد هام لأنه يمس الحياة اليومية والاحتياجات اليومية للمواطن، موضحًا أنه من الطبيعي أنه لا يوجد احتكاك كبير بالموانئ ولذلك ليس لها أهمية كبيرة مثل السكة الحديد.



وأشار: إلى أن هناك قطاعات بهيئة السكة الحديد هامة جدًا وثقيلة جدًا غير السكة الحديد ولكن السكة الحديد هي الشغل الشاغل حاليًا نظرًا لما يحدث، موضحًا أن الرئيس طرح خطة طموحة لإنشاء هيئة سكة حديد آمنة متطورة نظيفة منضبطة خلال عام 2030.