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رياضة

آينتراخت فرانكفورت يفوز علي فورتونا دوسلدورف بثلاثية في البوندسليجا

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:55 ص
مباراة من الدوري
مباراة من الدوري الألماني
أ ش أ
حقق فريق آينتراخت فرانكفورت انتصارا ثمينا على مضيفه فورتونا دوسلدورف بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب إسبريت أرينا في الجولة الـ25 من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل جونسالو باسيينسيا الهدف الأول لفرانكفورت في الدقيقة 48، ثم أضاف سباستيان هيلير الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة الأخيرة، والوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد فرانكفورت إلى 43 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد دوسلدورف عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.

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